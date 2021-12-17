«Челси» не смог обыграть «Эвертон» и упустил шанс приблизиться к «Манчестер Сити»

В матче 17-го тура АПЛ лондонский «Челси» дома сыграл вничью с «Эвертоном».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед усилиями Мэйсона Маунта, однако «ириски» смогли отыграться - отличился Джарред Брантуэйт.

Отметим, что в матче не принимали участия Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, а также Бен Чилуэлл, сдавшие положительный тест на коронавирус.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля набрали 37 очков и отстали от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», оставшись на третьей позиции. «Эвертон» с 19 очками остался 14-м.

АПЛ

17-й тур

«Челси» (Лондон) - «Эвертон» (Ливерпуль) - 1:1 (0:0)

Голы: Маунт, 70 - Брантуэйт, 74.