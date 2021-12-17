«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

В матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле одолел «Ньюкасл».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Гости первыми забили уже в начале матча стараниями воспитанника «красных» Джонджо Шелви, однако затем голы Диогу Жоты, Мохаммеда Салаха и Трента Александера-Арнольда обеспечили подопечным Юргена Клоппа необходимый результат.

Отметим, что наставник хозяев не смог рассчитывать в этой игре на Верджила ван Дейка, Фабиньо и Кертиса Джонса, заразившихся коронавирусом.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и продолжает преследовать «Манчестер Сити». «Сороки» с десятью очками идут на 19-й позиции.

АПЛ

17-й тур

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 3:1 (2:1)

Голы: Жота, 21; Салах, 25; Александер-Арнольд, 87 - Шелви, 7.