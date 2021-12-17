Юрген Клопп: Я действительно доволен в период, когда нужно пройти через большое количество игр

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о прошедшей игре 17-го тура чемпионата Англии, где его команда встречалась с «Ньюкаслом» (3:1).

«Тот факт, что «Ньюкасл» открыл счет, немного изменил настроение. Мы начали спешить. При этом я думаю, что «Ливерпуль» забил несколько действительно хорошие голы.

Результативная серия Салаха из 15 игр? Это просто потрясающе. Его передачи так же важны, как и голы. Сегодня было правильным заменить его с матча чуть раньше, потому что мы снова играем через три дня», - цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что Салах является действующим лучшим бомбардиром лиги. На его счету 15 мячей и девять голевых передач в 17 играх внутреннего чемпионата. Его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро по данным Transfermarkt.