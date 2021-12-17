Фабрицио Романо: «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном по обоюдному согласию

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время будет являться свободным агентом из-за расторжения контракта с «Интером». Полузащитнику установлен кардио-дефибриллятор, играть с которым запрещено законодательством Италии.

Об этом сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо.

После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии есть строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в серии А согласно регламенту чемпионата.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. Действующий контракт Эриксена заключен с «Интером» до 2024 года, но законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.