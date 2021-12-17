Якубко - о Дзюбе: Он о себе высокого мнения. Как можно было Эмери назвать «тренеришкой»?

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал об Артеме Дзюбе, против которого он часто встречался в матчах российской премьер-лиги.

«Он всегда был таким. Я играл против его «Спартака», «Томи», «Ростова», «Арсенала». Ничего не могу сказать против него, он меня никогда не оскорблял и ничего плохого мне не делал. Артем хороший футболист, но видно, что он высокого мнения о себе.

Также у него было много конфликтов с тренерами. Как можно было назвать Эмери «тренером»? Затем мужчина четыре раза выигрывал Лигу Европы. Вообще, с российскими парнями такое часто случается - чем больше у них денег, тем выше их самомнение», - сказал Якубко Sport24.

Дзюьа является лучшим бомбардиром в истории отечественных чемпионатов (147 голов). По этому показателю он обошел легендарного Олега Веретенникова. В текущем сезоне Дзюба забил десять голов и отдал шесть ассистов в 17-и матчах РПЛ.