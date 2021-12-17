Колыванов - о жеребьевке Лиги наций: Слабее команд для России и не придумаешь

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги наций, по итогам которой национальная команда встретится с Абанией, Израилем и Исландией.

«Шикарные сборные, проходимые команды, слабее команд и не придумаешь. Сейчас мы должны думать про стыковые матчи на ЧМ-2022, потом уже Лига наций. Если не обыграем Польшу, то эти матчи и не нужны будут. Из этих команд только Израиль более-менее команда, остальные очень проходимые команды», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H на ЧМ-2022. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.