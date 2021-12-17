Мартин Якубко: Черчесов считает себя королем мира

Бывший футболист «Москвы» и пермского «Амкара» Мартин Якубко вспомнил, как выступал на Урале под руководством экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов - специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику. Просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает. Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось», - приводит слова Якубко Sport24.ru.

Напомним, под руководством специалиста сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

На Евро-2020 команда не смогла выйти из группы, одержав одну победу при двух разгромных поражениях. После турнира тренер и РФС расторгли контракт по обоюдному согласию. Сборную России возглавил Валерий Карпин.