«За рубежом бы сейчас наказали Федуна за своевольность». Кавазашвили - о назначении Ваноли

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно назначения нового главного тренера «Спартака» - Паоло Ваноли.

«Но очень плохо, что нет контроля со стороны РФС. На бумаге есть профсоюз тренеров и футболистов, а толку-то? Они не защищают. За рубежом сейчас профсоюзы встали бы на дыбы и наказали Федуна за своевольность: за 16 лет уже 19-й раз меняют тренеров», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

В тренерский штаб Ваноли вошли ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

Кроме того, в соглашении прописана опция его продления еще на один год.