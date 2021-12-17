«Саня - классный вратарь, без звездняка и понтов»: бывший футболист «Амкара» оценил Селихова

Экс-футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко рассказал, как выступал за пермскую команду вместе с нынешним голкипером московского «Спартака» Александром Селиховым.

«Мы часто после тренировки оставались и били ему по воротам. Было видно, что Саня - классный вратарь. У него хорошие данные и он очень хотел развиваться. Плюс все в порядке с головой - без звездняка и понтов. Мы до сих пор общаемся, я поддерживал его, когда он на 2,5 года остался без футбола.

Видел в обзоре чудеса, которые он натворил с «Легией». Саня в порядке, сейчас он тащит «Спартак» на своей спине. Желаю ему, чтобы так продолжалось и дальше. Он классный вратарь и человек», - приводит слова Якубко Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Селихов провел девять матчей, в которых пропустил 11 голов. В двух встречах группового этапа вратарь отразил по одному пенальти: сначала его не смог переиграть с «точки» нападающий «Лестера» Джейми Варди, а затем в добавленное арбитром время Селихов отразил 11-метровый в заключительном матче против польской «Легии», принеся своей команде победу со счетом 1:0 и выход в 1/8 финала турнира.