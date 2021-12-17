«Малолетний засранец». Экс-футболист «Динамо» вспомнил, как играл вместе с Кокориным

Бывший игрок московского «Динамо» Мартин Якубко поделился своими воспоминаниями о совместном выступлении за столичный клуб с Александром Кокориным.

«Если бы Кокорин в 20 лет отправился в Англию или Испанию, вырос до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами - и вот что из этого вышло. Была одна история. В пятницу, за день до игры, к нему подошел Божович и говорит: «Саша, мне прислали четыре фото, ты вчера был в клубе. А этот улыбается и говорит: «Это не я». Как 20-летний пацан может себе позволить так отвечать тренеру? Я бы ему на месте Божовича врезал. Миодраг хотел его за это отправить в дубль, но руководство запретило. И Божовичу приходилось ставить Кокорина в состав. В этом все «Динамо». Решал не тренер, а руководство. Какой авторитет может быть у тренера, если малолетний засранец так отвечает?», - приводит слова Якубко Sport24.ru.

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год с перерывом на уход в махачкалинский «Анжи». Всего в составе бело-голубых форвард провел 171 матч, в котором забил 41 мяч.

С начала 2021 года нападающий играет за итальянскую «Фиорентину», куда перешел из московского «Спартака».