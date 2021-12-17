Фабио Капелло - о Ваноли: Итальянские тренеры всегда сражаются за самые высокие места

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о назначении итальянца Паоло Ваноли главным специалистом «Спартака». Ранее Ваноли не имел опыта быть главным тренером.

«Традиции итальянских тренеров таковы, что мы всегда боремся за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним тренером, приведшим «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера.

Самое главное - быстро адаптироваться к условиям другой страны и наладить контакт с игроками. Если это удастся сделать, то успех придет. Но Ваноли будет непросто, я могу только пожелать ему удачи», - сказал Капелло Sport24.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.