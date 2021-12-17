Филимонов: Не считаю Слуцкого ТОП-тренером. Он взял чемпионства с ЦСКА по стечению обстоятельств

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов признал, что он не считает Леонида Слуцкого ТОП-тренером даже по меркам российского футбола. По его словам, ЦСКА выиграл три чемпионства при нем случайно.

«Не считаю его топ-тренером. Вот и все. Чемпионство? Стечение обстоятельств определенных. Я не буду распространяться, об этих чемпионствах больше знают сами ребята изнутри.

Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Лидеры команды: Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие. Это в большей степени их заслуга», - рассказал Филимонов в новом выпуске «Ответь по-братски» на ютубе.

Отметим, что Слуцкий во главе с ЦСКА выиграл три чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также стал обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014). После карьеры в стане красно-синих Слуцкий тренировал зарубежные клубы: «Халл Сити», «Витесс».