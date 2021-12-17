Вячеслав Колосков: Нет гарантий, что при Ваноли «Спартак» будет играть лучше

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Все хотят, чтобы «Спартак» играл лучше. Но гарантии в том, что «Спартак» будет лучше играть при Ваноли, нет никакой, потому что состав прежний. Больших задач не решишь без футболистов высокого класса.

Вышли в плей-офф Лиги Европы благодаря футболистам прежде всего. Игры как не было, так и нет. Витория если и сделал что-то, то минимум. Непонятна любовь к Рую со стороны болельщиков, так как для клуба он ничего хорошего не сделал. «Спартак» болтается где-то на девятом месте, нет никакой игры, не открыл нового в составе», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.