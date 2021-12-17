Боярский: «Спартак» не сможет сократить отставание от «Зенита» после прихода Ваноли

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что красно-белые не смогут приблизиться в таблице к сине-бело-голубым после прихода нового главного тренера.

«Мне никакого дела до них нет. Конечно, «Спартаку» что-то нужно делать, чтобы улучшить ситуацию в команде. Пока это только рассуждения, а нужен результат. В любом случае «Спартак» не сможет сократить отставание до «Зенита». Даже думать об этом бессмысленно», — сказал Боярский «СЭ».

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.