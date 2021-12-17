Вечеслав Фетисов: Итальянец уже приводил «Спартак» к чемпионству

Двукратный олимпийский чемпион Вечеслав Фетисов поделился мнением по поводу назначения на пост главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли.

«Мне нечего сказать по этому поводу, здесь решать руководству «Спартака». Снова иностранец будет возглавлять «Спартак»? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионству. Но я здесь ничего оценивать не буду», — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, в сезоне 2016/17 итальянский специалист Массимо Каррера привел «Спартак» к чемпионству России впервые за 16 лет, а затем выиграл с командой Суперкубок страны.

Паоло Ваноли был назначен на должность вместо португальского тренера Руя Витории, под руководством которого красно-белые вышли в 1/8 Лиги Европы этого сезона.