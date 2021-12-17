«Ливерпуль» стал первым клубом, который выиграл 2000 матчей в Премьер-лиге

Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов

В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.