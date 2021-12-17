«Ливерпуль» стал первым клубом, который выиграл 2000 матчей в Премьер-лиге

«Ливерпуль» Юргена Клоппа стал первым клубом в Англии, который смог одержать 2000 побед в высшем дивизионе английского чемпионата.
В топ-3 лучших клубов Англии по победам в премьер-дивизионе также входят «Арсенал» (1926 побед) и «Эвертон» (1872).
В минувшем матче в составе победителей отличились Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. За гостей единственный гол сумел забить Джонджо Шелви.
Отметим, что после 16-ти туров «Ливерпуль» располагается на втором месте с 40 очками, уступая один балл лидирующему «Манчестер Сити».
источник: «Метарейтинг Белоруссия»