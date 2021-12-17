Госдума приняла в третьем чтении закон о введении системы FAN ID

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении в России системы FAN ID.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, система идентификации болельщиков во время посещения спортивных мероприятий была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену.

Ранее парламентарии заявляли, что планируют принять нормативно-правовой акт до Нового года.