«Опять не услышали людей. Это плохо». Фетисов - о принятии Думой в третьем чтении проекта о FAN ID

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что законопроект о введении на российских стадионах системы FAN ID принят Государственной думой РФ в третьем чтении.

«Болельщики недовольны? Этот вопрос к разработчикам закона - комитету по спорту. Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо. Не просто так же решили ввести. Все связано с безопасностью людей. Должна быть возможность прийти на стадион семьями с детьми. Эта традиция семейного просмотра футбола у нас была всегда. Я сам пацаном ездил с отцом на стадион «Динамо». У нас были проблемы с некорректным поведением фанатов. Искали варианты, чтобы обезопасить игру и самих футболистов. Мы знаем случаи, когда петардами забрасывали футболистов. Кто-то себе присвоил право во время спортивного соревнования обозначить себя в некорректной форме».

Работа клубов в плане обеспечения порядка должна быть конструктивной. Некорректное поведение мешает проведению игры. Если эта система упростит попадание на стадион - одна тема. Если как-то иначе - другая», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, система идентификации болельщиков во время посещения спортивных мероприятий была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену.

Ранее парламентарии заявляли, что планируют принять нормативно-правовой акт до Нового года.