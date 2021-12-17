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«Вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем». Форвард «Лестера» оценил московский «Спартак»

Футболист оказался впечатлен игрой красно-белых в Лиге Европы
17 декабря 2021 15:22
автор: Александр Шульгин

Технический координатор московского «Спартака» и бывший голкипер команды Артем Ребро рассказал о диалоге с нападающим «Лестера» Патсоном Дакой после матча между командами в рамках группового этапа Лиги Европы в Москве.

«Дома на «Лестер» мы вышли очень раскрепощенными. За счет этого, наверное, так здорово сначала и складывалось. Вели 2:0, все шло классно, кажется, поверили, что и сейчас можем победить. Только раз-два-три - и уже как-то незаметно проигрываем.

Кстати, после игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем».

Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!», - приводит слова Реброва Sports.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу англичан. Дака оформил Покер.

В итоге «Спартак», набрав десять очков, занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала турнира напрямую. «Лестер» финишировал третьим и отправился в Лигу конференций.

источник: Sports.ru
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