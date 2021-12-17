Ваноли рассказал, как он собирается справляться с давлением СМИ в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как он собирается справляться с давлением СМИ в столичном клубе.

«Готов ли я находиться под давлением СМИ? Каждый должен заниматься своим делом. Мое дело - добиваться результата на поле. У вас другая цель. Я благодарен президенту клуба и совету директоров, что нахожусь здесь», - приводит слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.