Генеральный директор «Спартака»: Решение о назначении Ваноли принял Федун

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, кто принимал решение о назначении на пост главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Решение о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака» принял лично Леонид Арнольдович Федун. Не важно, кто ему это предложил», - приводит слова руководителя клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.