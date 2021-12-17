Роднина считает, что введение FAN ID поможет в улучшении безопасности на спортивных объектах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала появившуюся новость о том, что с 1 июня 2022 года в России будет введена система FAN ID.

Отметим, что сегодня, 17 декабря, Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, направленный на использование персонифицированных карт болельщиков для посещения спортивных соревнований.

– Когда появляются какие-то ограничения, проблемы, это мало кого радует. Вероятно, нужно принимать такие решения, если хотим, чтобы на стадионах было безопасно и спокойно: пойти с семьей, маленькими детьми, посмотреть интересные матчи. Мы должны привыкать к тому, что должна быть определенная форма и норма поведения человека на спортивном объекте, – цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что автором законопроекта о введении FAN ID выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие FAN ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Ранее парламентарии заявляли, что планируют принять данный нормативно-правовой акт до Нового года.