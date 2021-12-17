Евгений Мележиков: Надеюсь, что «Спартак» в ближайшее время завершит подписание еще одного игрока

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, что московский клуб продолжает вести активную работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Отметим, что 1 января 2022 года к столичной команде присоединятся голкипер «Факела» Илья Свинов, а также фланговый полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич.

– Клуб весь период вел работу на рынке. Что отрадно, у нас уже до трансферного окна подписаны 2 игрока, которые присоединятся 1 января. В ближайшее время, надеюсь, завершим подписание еще одного игрока для первой команды. Непосредственно в трансферное окно, возможно, будет еще один трансфер, – сказал Мележиков во время пресс-конференции.

Напомним, что после 18 сыгранных туров «Спартак» расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

26 февраля красно-белые сыграют дома против ЦСКА.