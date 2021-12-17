«Больше похоже на идиотизм». Червиченко - о запрете получения FAN ID без объяснения причин

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о норме, предусматривающей запрет на выдачу персонифицированной карты болельщика в законопроекте о введении системы FAN ID на российских стадионах.

«Если говорить о том, что в FAN ID могут отказать без объяснения причины: мне кажется, это какая-то странная формула. Это уже какие-то запретительные меры. Но они, наверное, по-любому могут быть оспорены в суде. Если вам не дали информацию: по поводу отказа в FAN ID вы просто идете в суд общей юрисдикции и начинаете разбираться. В этой ситуации все равно должны будут ответить на основании решения суда. Это все затягивается, конечно, и для меня эта ситуация непонятна. Почему человеку могут запретить проход, не объясняя причины запрета. Это, конечно, больше похоже на идиотизм», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении в России системы FAN ID.

Система идентификации болельщиков во время посещения спортивных мероприятий была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену.

Ранее парламентарии заявляли, что планируют принять нормативно-правовой акт до Нового года.