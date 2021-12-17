Защитник сборной Украины Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон»

Левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко близок к тому, чтобы пополнить состав «Эвертона».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, в данный момент 22-летний футболист проходит медицинское обследование в стане «ирисок». Отмечается, что сумма трансфера игрока должна составить около 21-23 миллионов евро.

Напомним, что Миколенко является воспитанником академии киевлян. В составе взрослой команды он отыграл 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до осени 2025 года.

За сборную Украины защитник провел 21 встречу. На Евро-2020 футболист принял участие в четырех играх.