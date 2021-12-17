«Лацио» интересуется возможностью приобретения полузащитника сборной Дании Дамсгора

Атакующий полузащитник «Сампдории» и сборной Дании Миккель Дамсгор входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Италии, а именно «Лацио».

Согласно данным Calcio Mercato, руководство римлян рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможного усиления атакующей линии команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает источник, генуэзский клуб хочет заработать на продаже своего футболиста около 25 миллионов евро, однако «орлы» намерены снизить данную сумму.

Напомним, что Дамсгор стал одним из главных героев прошедшего чемпионата Европы-2020, забив два гола и отдав один ассист в пяти матчах. Своими успешным выступлениями хавбек помог сборной Дании выйти в полуфинал турнира.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми встречах, не отличившись результативными действиями.