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Паоло Ваноли: Если врать, могу сказать, что «Спартак» станет чемпионом

Специалист провел свою первую пресс-конференцию в качестве наставника красно-белых
17 декабря 2021 17:19
автор: Александр Шульгин

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как будет играть команда под его руководством.

«Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать, выкладываться на сто процентов.

Все будет зависеть от игроков. В современном футболе это работает не так. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке - иная. Решает все не схема, а характер, менталитет команды. Вы должны понять, почему в матчах Лиги Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в чемпионате России - с другим», - приводит слова итальянца клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

источник: ФК «Спартак»
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