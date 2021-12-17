Паоло Ваноли: Если врать, могу сказать, что «Спартак» станет чемпионом

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как будет играть команда под его руководством.

«Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать, выкладываться на сто процентов.

Все будет зависеть от игроков. В современном футболе это работает не так. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке - иная. Решает все не схема, а характер, менталитет команды. Вы должны понять, почему в матчах Лиги Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в чемпионате России - с другим», - приводит слова итальянца клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.