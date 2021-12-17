«Локомотив» объявил о подписании украинского защитника Мампасси

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что к московской команде присоединяется центральный защитник Марк Мампасси.

По информации источника, контракт между железнодорожниками и 18-летним украинцем рассчитан на пять лет. Футболист будет выступать в столичном клубе под 18-м номером.

Напомним, что Мампасси является воспитанником академии донецкого «Шахтера». Однако в составе взрослой команды «горняков» он провел ни одного матча.

В феврале 2021 года защитника отдали в аренду «Мариуполю» – на его счету 22 встречи, в которых он оформил один ассист. За сборную Украины до 19 лет футболист отыграл три матча.