Владимир Перегонцев: Мампасси – качественное усиление для «Локомотива

Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут

Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.