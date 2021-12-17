Владимир Перегонцев: Мампасси – качественное усиление для «Локомотива

Защитник «Локомотива» 70-х годов Владимир Перегонцев, входивший затем в тренерский штаб «железнодорожников», оценивая приобретение Марка Мампасси, сказал, что усиление в обороне команде необходимо:
– Переживал, что «Локомотив» много пропускал. Оборону укреплять необходимо — как защитник вижу это прекрасно. Поэтому рад этому качественному усилению. Клуб сработал очень хорошо. И мы вновь убедились, что руководство действует согласно стратегии, приобретая перспективных футболистов, которые должны прогрессировать, приносить пользу, расти в цене. Это как раз такое приобретение.
источник: «Советский спорт»