«Чушь какая-то». Генеральный директор «Нижнего Новгорода» - возможном трансфере Жиркова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что клуб может подписать контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым.

«Откуда у вас эта информация появилась? Metaratings опубликовал? Чушь какая-то, я сейчас Metaratings засужу. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Юрием Жирковым мы не ведем», - приводит слова руководителя волжан «Спорт-Экспресс».

Напомним, последней командой 38-летнего футболиста был «Зенит», который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока соглашения.