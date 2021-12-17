«Интер» официально расторг контракт с Эриксеном

Атакующий полузащитник Кристиан Эриксен больше не является игроком «Интера». Об этом сообщает клубная пресс-служба «нерадзурри».

Отмечается, что руководство итальянской команды достигло договоренности с 29-летним датчанином по поводу расторжения контракта. Футболист покинул клуб по причине того, что в Серии А запрещено играть с кардио-дефибриллятором.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. С тех пор он не играл на профессиональном уровне.

К составу «Интера» полузащитник присоединился в январе 2020 года – на его счету 60 проведенных встреч за команду, в которых он забил восемь голов и отдал три ассиста. Вместе с черно-синими он стал чемпионом Италии.