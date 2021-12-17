«Локомотив» и «Зенит» интересуются игроками «Урала» Кузьмичевым и Адамовым

Московский «Локомотив» и питерский «Зенит» проявляют интерес к двум футболистам екатеринбургского «Урала» - Арсену Адамову и Ивану Кузьмичеву.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, 22-летний Адамов выступает на позиции защитника. В текущем сезоне Арсен провел 19 матчей, в которых забил один мяч.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Его коллега по амплуа Кузьмичев в нынешнем сезоне 16 раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями. Ивану 21 год, его соглашение с екатеринбуржцами истекает 30 июня 2024 года. Футболист оценивается в 300 тысяч евро.

По информации источника, железнодорожники готовы заплатить два миллиона евро за Адамова.

Также к обоим игрокам проявляет интерес «Зенит».