Роман Терюшков: Мамаев – практически игрок «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что центральный полузащитник «Ростова» Павел Мамаев находится в шаге от подписания контракта с подмосковным клубом.

Ранее стало известно, что 33-летний хавбек пополнит состав команды в статусе свободного агента.

– Мамаев – практически игрок «Химок». Сейчас он успешно прошел полное медобследование, мы общаемся с представителями Павла. Через пару дней все объявим. Переговоры находятся на финальной стадии, – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что действующий контракт Мамаева с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2021 года. Ранее появилась информация, что руководство донской команды не собирается продлевать трудовое сотрудничество с полузащитником.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах РПЛ, не отличившись результативными действиями.