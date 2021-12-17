Десять сборных из Южной Америки станут участниками Лиги Наций с 2024 года

Стало известно о том, что с 2024 года состав участников Лиги наций будет расширен. Об этом сообщает ESPN.

По словам вице-президента УЕФА Збигнева Бонека, к турниру должны присоединиться десять южноамериканских сборных. Отмечается, что Лигу А пополнят Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу, а к Лиге B – Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла.

Согласно данным источника, матчи с участием национальных команд пройдут в Европе.

Напомним, что в данный момент в Лиге Наций выступают 55 европейских сборных. Победителем прошедшего розыгрыша турнира стала Франция, победившая в финале Испанию со счетом 2:1. Третью строчку заняла Италия.