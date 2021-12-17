Агент Ракицкого заявил, что его клиент покинет «Зенит», если игроку не предложат новый контракт

Агент Максим Дудченко, клиентом которого является центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, высказался о будущем своего подопечного в петербургском клубе.

Отметим, что действующий контракт 32-летнего украинца с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года. Ранее появилась информация о том, что футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде. В данный момент он получает 2,5 миллионов евро в год.

– Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.