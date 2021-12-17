«Вест Хэм» и «Эвертон» поборются за Кварацхелию

Фланговый нападающий «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов клубов чемпионата Англии.

Как утверждает Football Insider, основными претендентами на подписание 20-летнего футболиста являются «Вест Хэм» и «Эвертон». Также отмечается, что за ситуацией вокруг игрока казанской команды активно следят «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб из Татарстана 68 матчей, забил восемь голов и отдал 16 ассистов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.