Тест Гвардиолы на Covid-19 показал сомнительный результат

Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сдал сомнительный тест на коронавирус.

Как сообщает «МК-Спорт», по причине того, что 50-летний специалист мог заразиться инфекцией, «горожане» отменили пресс-конференцию с его участием перед гостевым матчем 18-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Отмечается, что в данный момент Гвардиола ждет результат ПЦР-теста.

Напомним, матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится 19 декабря. После 17 сыгранных туров «манкунианцы» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Сороки» идут на 19-й строчке с 10 очками.