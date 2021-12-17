Сведберг покинул состав ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что защитник Виктор Сведберг покинул состав московской команды.
Согласно информации источника, контракт между 30-летним представителем Казахстана и армейским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что Сведберг присоединился к ЦСКА в июне 2021 года – на его счету 33 проведенных встречи в нынешнем сезоне, в которых он забросил две шайбы и отдал один ассист. Ранее он выступал за «Барыс».
Всего в КХЛ хоккеист отыграл 117 встреч, набрав 25 (8+17) очков.
источник: ХК ЦСКА