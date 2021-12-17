Глушаков заявил о своей готовности вернуться в «Спартак»

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался на тему своего возможного возвращения в состав «Спартака».

Отметим, что 34-летний россиянин покинул стан красно-белых в июле 2019 года в статусе свободного агента. С момента своего прихода в клуб в 2013-м он отыграл 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 ассистов. Вместе с командой хавбек стал чемпионом России.

– Хочу ли я вернуться в «Спартак»? Да. Играть? Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный, – цитирует Глушакова портал Sports.ru.

Напомним, что Глушаков выступает за «Химки» с октября прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 17 сыгранных встреч во всех турнирах, в которых он отличился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.