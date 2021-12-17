«Краснодар» готов выделить 12 миллионов евро на подписание нового форварда

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность приобретения нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, «быки» планируют потратить около 12 миллионов евро для того, чтобы усилить свою атакующую линию.

По информации источника, в сферу интересов российской команды входят два южноамериканских форварда, а именно аргентинец Валентин Кастельянос, выступающий за «Нью-Йорк Сити», а также бразилец Рожер Гедеш из «Коринтианса».

Напомним, что Кастельянос защищает цвета команды MLS с июля 2018 года – на счету 23-летнего футболиста 42 забитых мяча и 18 ассистов в 109 сыгранных матчах за клуб из Нью-Йорка.

Что касается Гедеша, то 25-летний нападающий пополнил состав «Коринтианса» в августе этого года. В общей сложности он провел за команду 19 встреч, забил семь голов и отдал две результативных передачи.