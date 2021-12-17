Сулейманов отличился своим первым голом в составе «Гиресунспора»

Фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова, выступающий на правах аренды в «Гиресунспоре» до лета 2022 года, забил свой первый гол за турецкий клуб.

Отметим, что 22-летний россиянин отличился забитым мячом на 31-й минуте матче 17-го тура национального чемпионата против «Алтая», точно пробив по воротам голкипера соперников из-за пределов штрафной площади.

В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 14 встречах, отдав два ассиста. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 22 очка.