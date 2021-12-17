«Ференцварош» достиг договоренности с Черчесовым

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов близок к тому, чтобы возглавить «Ференцварош».

По информации Index.hr, 58-летний специалист договорился с венгерским клубом об условиях личного контракта. Ожидается, что россиянин прибудет в расположение команды в начале следующей недели.

Напомним, что Черчесов находится в статусе свободного агента с июля 2021 года после того, как он покинул сборную России. На клубном уровне он тренировал «Спартак», московское «Динамо», «Ахмат», «Амкар» и польскую «Легию».

Добавим, что в данный момент «Ференцварош» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 32 очка в 15 турах.