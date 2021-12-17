«Дженоа» в гостях проиграл «Лацио» – генуэзский клуб потерпел пятое поражение при Шевченко

Матч 18-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Дженоа» завершился победой римской команды со счетом 3:1.

В составе «орлов» голы забили Педро, отличившийся на 36-й минуте с передачи Фелипе Андерсона, а также Франческо Ачерби (75) и Маттиа Дзакканьи (81). Генуэзцы ответил забитым мячом Филиппе Мелегони (86).

Отметим, что «Дженоа» потерпел свое пятое поражение в Серии А после того, как команду возглавил украинец Андрей Шевченко. При 45-летнем специалисте «грифоны» набрали лишь одно очко в шести встречах. В данный момент клуб занимает 19-е место в турнирной таблице с 10 очками. «Лацио» идет восьмым (28 очков).

22 декабря римляне сыграют в гостях против «Венеции», а «Дженоа» днем ранее на своем поле примет «Аталанту».

Чемпионат Италии

18-й тур

«Лацио» – «Дженоа» – 3:1 (1:0)

Голы: Педро, 36. Ачерби, 75. Дзакканьи, 81 – Мелегони, 86.