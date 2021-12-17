Леонид Федун: Россия является футбольным лилипутом

Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун заявил, что без мощной футбольной материальной базы Россия не сможет рассчитывать на успехи в этом виде спорта.

«Как так, когда Россия, имея 140 млн населения, занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом, - сказал Федун. - У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения массовой базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи», - приводит слова Федуна «Россия-24».

Отметим, что на прошедшем Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место в противостоянии с Финляндией, Данией и Бельгией. В отборочном турнире ЧМ-2022 подопечные Валерия Карпина заняли второе место и отправились в стыковые матчи, в которых сыграет со сборной Польши.