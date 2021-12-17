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Агент Ваноли – о возможных трансферных планах тренера в «Спартаке»: Это немного поспешный вопрос

Сегодня московский клуб заключил контракт с итальянским специалистом.
17 декабря 2021 22:44
автор: Владислав Корегин

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, выразил свое мнение по поводу возможных трансферов московского клуба в ближайшее трансферное окно после прихода его клиента.

Отметим, что сегодня, 17 декабря, руководство красно-белых объявило о подписании контракта с 49-летним специалистом. Соглашение итальянского наставника с командой рассчитано до 30 июня 2023 года.

– Это немного поспешный вопрос. Они еще не провели ни одной тренировки. Только после нескольких встреч Ваноли поймет, насколько успешно можно начать выступать. Плюс к этому тренер будет учитывать задачи, которые поставлены ему на оставшуюся часть сезона, – приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 1 января 2022 года к «Спартаку» должны присоединиться голкипер «Факела» Илья Свинов, а также фланговый полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич.

После 18 сыгранных туров РПЛ москвичи расположились на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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