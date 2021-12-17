Диего Симеоне: Феликс – это именно тот игрок, который нужен «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал по поводу будущих перспектив в клубе у нападающего Жоау Феликса.

– В данный момент Жоау является важной частью команды. В игре с «Реалом» он смог продемонстрировать свой талант. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Феликс – это именно тот игрок, который нужен «Атлетико». Увидев лишь несколько минут его игры, можно сделать вывод, что он может стать великим футболистом, – сказал Симеоне во время пресс-конференции перед матчем 18-го тура Ла Лиги с «Севильей».

Напомним, что Феликс пополнил состав «Атлетико» в июле 2019 года. Сумма его трансфера из «Бенфики» составила 127,2 миллиона евро. В общей сложности 22-летний португалец отыграл за клуб 89 матчей, забил 20 голов и отдал 11 ассистов.

После 16 сыгранных туров команда Симеоне занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков. Гостевой матч против «Севильи» пройдет завтра, 18 декабря.