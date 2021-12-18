Шевченко установил антирекорд «Дженоа»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на выезде проиграл «Лацио» со счетом 1:3.

Главный тренер гостевой команды Андрей Шевченко установил антирекорд генуэзского клуба, не сумев победить ни в одном из своих первых 6 матчей Серии А во главе «Дженоа». Под руководством украинского специалиста генуэзцы потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью (0:0 с «Удинезе»). Единственную победу при Шевченко россоблу одержали в Кубке Италии, обыграв «Салернитану» (1:0).

На данный момент «Дженоа» находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.