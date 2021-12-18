Юрий Семин - о Паоло Ваноли: Наши тренеры ничем не хуже

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост наставника «Спартака».

«Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже. Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии», - приводит слова Семина Sport24.ru.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.