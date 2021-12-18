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Конте признался, что ему прошлось использовать манекены из-за нехватки футболистов на тренировках

Матчи АПЛ продолжают переносить из-за коронавируса
18 декабря 2021 10:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как проводил тренировки всего с 12 футболистами в составе.

«Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятие с 12 футболистами. Было довольно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то», - приводит слова специалиста Daily Mail.

Напомним, лига перенесла уже два матча «Тоттенхэма», а также игры «Манчестер Юнайтед». Кроме того, из-за вспышки заболевания «шпоры» не смогли провести заключительный матч Лиги конференций против французского «Ренна».

Ранее стало известно о том, что клубы АПЛ готовят обращение в лигу с просьбой приостановить чемпионат Англии до 15 или до 8 января из-за сложной эпидемиологической обстановки.

источник: The Daily Mail
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