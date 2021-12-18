Талалаев объяснил, почему он не любит играть против Гончаренко

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что не любит играть против команд нынешнего наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко.

«Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст. Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы. На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших», - приводит слова Талалаева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, на зимний перерыв команды ушли, занимая соседние места в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» на брал 27 очков и расположился на шестой строчке. «Краснодар» с 29 очками идет пятым.